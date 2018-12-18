Россию просят приструнить талибов

Несмотря на дипломатическую и экономическую войну, объявленную России, США и ряд европейских стран по дипломатическим каналам просят Москву помочь спасти официальный кабульский режим.

По информации российского военно-дипломатического источника, «впервые за последние несколько лет, после наступления зимы боевые действия между талибами и афганской армией, а также американскими военными не затихли, а наоборот, расширяются. Сегодня бои разной степени интенсивности идут в 20 провинциях страны из 34. Где-то боевики захватывали главные города, отходя из них только после американских авиаударов. Где-то плотно контролируют большую часть территории провинций».

«Если подобная боевая активность сохранится, то в следующем году придется садиться за стол переговоров, так как большая часть Афганистана будет находиться под контролем талибов. Еще несколько лет назад численность их боевого «крыла» была 30-35 тысяч человек. Сегодня, по нашим данным, до 80 тысяч штыков. И это не считая ИГИЛ (запрещена в РФ)», - говорит дипломат.

По его словам, сегодня Афганистан остается «небольшим дипломатическим каналом для конструктивного диалога между Россией и США. Они просят, понимая наше определенное влияние в регионе, оказать содействие проамериканскому режиму Ашрафа Гани, не допустив его падения. По их мнению, это приведет просто к катастрофе во всем регионе».