Почему США и Европа склоняют Лукашенко к конфликтам с Россией?

Разразившийся на полях саммита ЕАЭС в Санкт-Петербурге конфликт с отказом от компенсации налогового маневра для Беларуси со стороны РФ подтвердил то, что ситуация в отношениях Москвы и Минска выходит на более сложный уровень.

Так, до этого Александр Лукашенко перебил своего российского лидера Владимира Путина и выразил недовольство высокими, по его мнению, ценами на газ для Минска. Об этом пишет ПолитПазл.

Запад на самом деле действовал по похожей схеме и на Украине. Через навязывание национализма, который в последствии должен стать идеологическим инструментом, США и Европа получают движущую силу для развития антироссийского вектора в Беларуси.