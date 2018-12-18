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Почему США и Европа склоняют Лукашенко к конфликтам с Россией?
18 декабря 2018, 12:27 [ «Аргументы Недели» ]
Разразившийся на полях саммита ЕАЭС в Санкт-Петербурге конфликт с отказом от компенсации налогового маневра для Беларуси со стороны РФ подтвердил то, что ситуация в отношениях Москвы и Минска выходит на более сложный уровень.
Так, до этого Александр Лукашенко перебил своего российского лидера Владимира Путина и выразил недовольство высокими, по его мнению, ценами на газ для Минска. Об этом пишет ПолитПазл.
Запад на самом деле действовал по похожей схеме и на Украине. Через навязывание национализма, который в последствии должен стать идеологическим инструментом, США и Европа получают движущую силу для развития антироссийского вектора в Беларуси.
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