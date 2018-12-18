Зачем маршал Жуков в 1958 году готовил 2000 диверсантов в тамбовском лесу?

Об одной из самых закрытых страниц в истории на днях станет известно зрителям программы "На самом деле" на Первом канале. Речь о подготовке государственного переворота маршалом Георгием Жуковым.



Как пишет на своей странице в Facebook известный тележурналист Андрей Караулов, Георгию Константиновичу, по-видимому, не давала покоя слава генерала Эйзенхауэра, который стал президентом США. А ведь он Берлин не брал, как Жуков, но президентом таки стал. Вот и задумал советский маршал сместить первого секретаря ЦК КПСС с поста. Для осуществления этой идеи Жуков создал в тамбовском лесу школу для подготовки 2000 диверсантов. Руководить ею он назначил генерала Хаджи-Умара Мамсурова.



Хрущева от смещения в 1958 году спасло то, что непонимавший смысл своего назначения Мамсуров побежал уточнять, что это за школа такая? Тут всё и выявилось. Жукова отправили в отставку. Маршал в мемуарах позже напишет: "Я бы хотел смерти, но смерть отказалась от меня".



Эту историю рассказал на записи программы "На самом деле" сын Хрущева Сергей Никитич. Скоро она появится в эфире.



