Избирательная комиссия Приморского края сегодня признала и объявила Олега Кожемяко избранным губернатором Приморья. Как ожидается, на этой неделе состоится церемония инаугурации и Кожемяко приступит к выполнению обязанностей главы региона. Рейтинг Олега Кожемяко задыхается в угольной пыли

Член ЦИК Евгений Шевченко объявил выборы главы Приморья состоявшимися. На повторных выборах главы Приморья, состоявшихся 16 декабря, врио губернатора региона Олег Кожемяко набрал 61,88% голосов. Второе место занял депутат Госдумы РФ Андрей Андрейченко от ЛДПР (25,16%).

В ЦИК подчеркнули, что повторные выборы в Приморье прошли безупречно, в строгом соответствии с законом.