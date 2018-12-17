В Кремле прокомментировали планы об объединении РФ и Беларуси

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал опрос возможного объединения России и Белоруссии в единое государство, которое после 2024 года мог бы возглавить Владимир Путин. Лукашенко: суверенитет для страны – это святое, Беларусь не войдет в состав РФ

По словам Пескова, планы по дальнейшему расширению интеграции в рамках Союзного государства Российской Федерации и Беларуси концептуально прописаны в уже принятых документах.

Однако, вопрос об объединении России и Белоруссии в единое государство не стоит на повестке дня: "Тема не обсуждалась, об этом не идет никаких разговоров", - сказал Песков, передает ТАСС.

При этом Песков назвал Белоруссию союзником России с большой буквы. Напомним, как ранее писали АН, Александр Лукашенко накануне заявил, что республика никогда не войдет в состав Российской Федерации.