Кремль: встреча Путина и Абэ может пройти 21 января

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков не исключил, что визит премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Российскую Федерацию может состояться 21 января 2019 года.

Песков уточнил, что вероятная встреча Синзо Абэ и Владимира Путина в настоящий момент прорабатывается, однако окончательные дата и время проведения пока не согласованы сторонами.

При этом пресс-секретарь подтвердил, что дата 21 января 2019 года действительно фигурирует в переговорах, однако пока является лишь одной из возможных, сообщает в понедельник агентство ТАСС.