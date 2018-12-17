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Владимир Сафонов прокомментировал выдвижение Василия Московца
17 декабря 2018, 11:48 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Глава управления информационной политики администрации областного центра Владимир Сафонов прокомментировал сообщение о том, что лидер организации «СтопГОК» Василий Московец выдвинул свою кандидатуру на кресло главы Челябинска. По словам Владимира Сафонова, Московец не может выдвинуть свою кандидатуру на выборы, так как конкурс еще не был объявлен.
Кроме того, он заявил, что горадминистрация не видит связи между уголовным делом на г-на Моковца и его политическими чаяниями, так как о том, что его могут перевести из свидетелей в подозреваемые, стало известно уже полгода назад.
- Заявление о желании выдвинуться в мэры выглядит сейчас как попытка создать себе политическое прикрытие и уйти от уголовной ответственности, - заявил Владимир Сафонов.
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