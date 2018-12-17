Пушков оценил намерения США вывести свои войска из Сирии

Российский сенатор Алексей Пушков на своей страничке в социальной сети Twitter прокомментировал информацию о планах президента Соединенных штатов Дональда Трампа вывести войска из Сирии. МИД Турции: США хотят вывести войска из Сирии

По его словам, Трамп может рассматривать возможность вывести американских военных из Сирии, но его администрация будет против. При этом, сенатор считает, что вывод войск стал бы сенсацией.

"Это стало бы сенсацией. Трамп, возможно, об этом думает. Но его администрация думает о том, чтобы остаться", - поделился своим мнением с подписчиками член Совета Федерации.

В настоящее время в Сирии находятся от 2 до 4 тысяч американских военных. У Соединенных штатов также есть базы на территории Сирийской Арабской Республики, например, в Ат-Танфе, напомнил он.