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Пушков оценил намерения США вывести свои войска из Сирии
17 декабря 2018, 09:39 [ «Аргументы Недели» ]
Российский сенатор Алексей Пушков на своей страничке в социальной сети Twitter прокомментировал информацию о планах президента Соединенных штатов Дональда Трампа вывести войска из Сирии.
По его словам, Трамп может рассматривать возможность вывести американских военных из Сирии, но его администрация будет против. При этом, сенатор считает, что вывод войск стал бы сенсацией.
"Это стало бы сенсацией. Трамп, возможно, об этом думает. Но его администрация думает о том, чтобы остаться", - поделился своим мнением с подписчиками член Совета Федерации.
В настоящее время в Сирии находятся от 2 до 4 тысяч американских военных. У Соединенных штатов также есть базы на территории Сирийской Арабской Республики, например, в Ат-Танфе, напомнил он.
Глава МИД Турции сообщил, что Трамп расматривает возможность вывести войска из Сирии. Это стало бы сенсацией: сейчас на севере Сирии - от 2 до 4 тыс.военных США. Плюс база в Ат-Танфе и другие базы.Трамп, возможно, об этом думает. Но его администрация думает о том, чтобы остаться.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 16 декабря 2018 г.
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