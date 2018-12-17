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США отказались от проведения учений в Арктике из-за России
17 декабря 2018, 07:15 [ «Аргументы Недели» ]
Береговая охрана США отказалась проводить учения в Арктике из-за опасений, что единственный американский тяжелый ледокол сломается. Об этом сообщает интернет-портал Business Insider.
Когда Совет национальной безопасности попросил отправить данное судно через Северный морской путь для учений, командующий Береговой охраны Соединенных штатов выступил против.
Ледоколу "Полярная звезда" более 40 лет. По его словам, судно в настоящее время "цепляется за жизнь". В случае поломки, пишет издание, американцам пришлось бы звать на помощь русских.
Издание также отмечает, что у США проблемы с освоением Арктики из-за нехватки ледоколов. У РФ есть десятки судов, у США - всего два, и только "Полярная звезда" пригодна для условий крайнего севера.
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