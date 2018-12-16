Путин поздравил Назарбаева с Днем независимости Казахстана

Президент России Владимир Путин 16 декабря направил поздравительную телеграмму Президенту Республики Казахстан Нурсултану Назарбаеву по случаю национального праздника – Дня независимости.

Российский лидер, поздравляя казахского коллегу, отметил впечатляющие успехи, достигнутые Казахстаном в области экономического, социального и научно-технического развития, а также конструктивную роль страны в решении актуальных вопросов региональной и международной повестки дня, в том числе в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН и в рамках Астанинского процесса, - сообщается на сайте Кремля.

Владимир Путин высоко оценил отношения стратегического партнерства и союзничества двух стран и выразил уверенность в дальнейшем наращивании конструктивного двустороннего сотрудничества во всех областях и взаимодействия в рамках евразийских интеграционных процессов.