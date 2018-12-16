Кожемяко лидирует на выборах главы Приморья после подсчёта половины голосов

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Олег Кожемяко лидирует на выборах главы Приморья, по данным ЦИК России после обработки 50,86% голосов избирателей. Олег Кожемяко на этих выборах - самовыдвиженец.

Пока Кожемяко набирает 60,09%, передает RT. Второе место, как известно на данный час, занимает кандидат от ЛДПР Андрей Андрейченко. Он набрал 26,12% голосов, третье — Алексей Тимченко от Партии роста с 5,41%, четвёртое — Роза Чемерис от партии «За женщин России» с 3,94%.