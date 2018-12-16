Косачев:призывы США по Nord Stream 2 - вмешательства в дела суверенных партнеров

Председатель Комитета по международным делам в Совете Федерации Константин Косачев назвал заявление США по газопроводу "Северный поток - 2" с призывом к Германии отказаться от него, а к Евросоюзу сплотить ряды "против российской агрессии" вмешательством в дела суверенных партеров.

15 декабря Госдепартамент США приветствовал резолюцию Европарламента по Украине и "Северному потоку — 2".

В заявлении заместителя руководителя пресс-службы Госдепартамента Роберта Палладино содержался и призыв к Германии "прислушаться к опасениям многих соседей, безопасность которых будет подорвана" строительством трубопровода.

Напомним, газопровод протянется от России до Германии по дну Балтийского моря.

Сенатор написал в Facebook: "Категоричное заявление США по «Северному потоку - 2» с призывом к Германии отказаться от него, а к Евросоюзу сплотить ряды «против российской агрессии» - это явное и бесцеремонное вмешательство в дела суверенных партеров, к которым США не имеют права иметь хоть какое-то отношение".

Он подчеркнул, что у России есть своя позиция по США. "Нам представляются крайне опасными для всего мира и деструктивными для международного сотрудничества попытки Вашингтона доминировать и вмешиваться в дела других государств. Такая линия напрямую противоречит интересам любых стран, не являющихся сателлитами США. И она очевидно противоречит интересам России", - пояснил Косачев.

Политик заметил: "...Россия уважает суверенитет партнеров и никогда не вмешивается в чужие дела..."