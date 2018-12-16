В русской службе BBC пытаются связать РФ с протестами во Франции

Корреспондент Русской службы Би-би-си Ольга Ившина призналась, что редакция издания требует найти доказательства причастности России к протестам, которые в настоящее время проходят в Париже. СБУ "уличила" Россию в организации протестов во Франции

В распоряжение RT попала переписка журналистки с одним из стрингеров, в которой дама пыталась ухватиться за любую возможность связать акции "желтых жилетов" с президентом РФ Владимиром Путиным.

Она задавала вопросы про русских на протестах, про возможный доход для российского бизнеса, про ультра-правых, которые каким-либо образом могли бы быть связаны с Москвой и согласились бы рассказать об этом.

Примечательно, что свой повышенный интерес к этой теме Ольга Ившина объяснила так:

"Да, я ищу углы. Редакция требует крови, че".

Вероятно, эта мысль родилась после заявлений Службы безопасности Украины о возможном "русском следе" во французских беспорядках.