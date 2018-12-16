США призвали Германию отказаться от «Северного потока-2»

США приветствовали резолюцию Европарламента по Украине и "Северному потоку-2", а также решение глав государств и правительств ЕС продлить на полгода экономические санкции против России.

"Мы призываем Германию прислушаться к обеспокоенности многих ее соседей, чья безопасность пострадает из-за этого трубопровода", - заявил представитель Госдепартамента США Роберт Палладино.

Также он приветствовал решение ЕС о продлении санкций против РФ. Он подчеркнул, что действия России в Керченском проливе 25 ноября являются "нарушением международного права".