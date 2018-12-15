О чём будет разговор между Лукашенко и Путиным 25 декабря?

Уже с лета 2018 года от белорусского президента проскальзывают обидчивые сигналы о попытках Москвы прибрать к рукам и Белоруссию. Отчаянно сопротивляясь, Лукашенко хочет получить экономические выгоды для республики. Но, похоже, что нынешние торги будут последними.



По подсчётам экономистов, Белоруссия ежегодно получает от России экономическую помощь на 10 млрд долларов - это скидки на энергоносители, открытые границы для белорусских товаров и прочее. Так было заведено Борисом Ельциным с 1996 года и продолжается до сих пор. Но после демарша Александра Григорьевича 6 декабря на саммите ЕАЭС, когда он пригрозил покинуть эту организацию в случае сохранения разных условий ценообразования на газ для белорусских и российских потребителей, многое изменилось. От Белоруссии требуют реальной интеграции. Подписанный в 1999 году союзный договор между двумя государствами должен иметь логическое завершение - собственно создание такого государства. А это предполагает единый эмиссионный центр, единый суд, таможню, парламент и даже единого президента. Это очень раздражает и обижает Лукашенко, который понимает, что Белоруссия будет приватизирована, интегрирована и поглощена. С российской же стороны, такая проволочка выглядит как обещания невесты, которая получает подарки, выйти замуж, но не сегодня.



Похоже, что 25 декабря Лукашенко придётся всё-таки определиться, с Россией он или без. Ведь через несколько лет Путину предстоит либо покинуть пост президента, либо другим легитимным путём остаться у власти. А создание нового государства с Белоруссией как раз и предполагает этот легитимный вариант. Если Белоруссия в данной ситуации не поможет разыграть эту схему, то потом, после реализации другого запасного варианта, она уже будет не нужна, и ей не стоит ожидать экономических преференций от России.



До сих пор Лукашенко удавалось лавировать и выходить из тупиков. В данном случае неизвестно, сможет ли он снова обыграть ситуацию в свою пользу. С другой стороны, учитывает ли Кремль, что при реализации проекта объединённого с Белоруссией государства на президентских выборах избиратели возьмут да проголосуют за Александра Лукашенко. Вот такая дискотека получится...



