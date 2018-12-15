Депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев заявил, что после неудавшейся провокации в Керченском проливе и объявления на Украине военного положения, Порошенко является "крысой, загнанной в угол".

Президенту Украины не удалось "продавить" введение ВП на два месяца, чтобы перенести президентские выборы, в итоге это привело к тому, что политик был загнан в "политический капкан".

Об этом депутат Мураев заявил в эфире одного из телеканалов. Он отметил, что Порошенко не раз демонстрировал свое желание "бороться за власть до конца", невзирая на новые риски для страны.

"Нет ничего опаснее крысы, загнанной в угол. Именно эта ситуация сейчас с президентом Украины Петром Порошенко, ему надо как-то из этого выходить и без политических потерь", - заключил Мураев.