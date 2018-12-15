Американский экс-посол: США хотят лишить Россию сильной армии

Экс-посол США на Украине, директор Евразийского центра Атлантического совета Джон Хербст сообщил, что целью введения экономических санкций является лишение России сильной армии и флота.

С таким заявлением Хербст выступил в эфире одного из украинских телеканалов. Он отметил, что "сильная экономика поддерживает сильную военную мощь", поэтому США хотят ее ослабить.

"Мы не хотим, чтобы у сильной агрессивной державы были сильная армия и сильный флот", - цитирует экс-посла РИА Новости. Потому санкции, подчеркнул Хербст, служат интересам Вашингтона.