Пушков назвал два возможных сценария Порошенко по срыву выборов
15 декабря 2018, 09:16 [ «Аргументы Недели» ]
Российский сенатор, член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Twitter назвал два вероятных сценария действий президента Украины Петра Порошенко по отмене предстоящих выборов в стране.
По словам Пушкова, первым сценарием может стать, как заранее предупреждала экс-премьер-министр украинского государства Юлия Тимошенко, военная эскалация, на которую может пойти Порошенко.
"Сегодня возможен как этот, так и другой сценарий: массированная фальсификация для "демократической победы" в условиях предвоенной информационной лихорадки", - выразил свое мнение сенатор.
Пушков также отметил, что украинский лидер в настоящее время "разыгрывает обе партии". Напомним, об отмене президентских выборов в Незалежной заговорили после инцидента в Черном море.
Тимошенко еще в июле предупреждала: Порошенко может пойти на военную эскалацию для отмены выборов. Сегодня возможен как этот, так и другой сценарий:массированная фальсификация для "демократической победы" в условиях предвоенной информационной лихорадки. Он разыгрывает обе партии.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 14 декабря 2018 г.