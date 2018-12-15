Пушков назвал два возможных сценария Порошенко по срыву выборов

Российский сенатор, член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Twitter назвал два вероятных сценария действий президента Украины Петра Порошенко по отмене предстоящих выборов в стране.

По словам Пушкова, первым сценарием может стать, как заранее предупреждала экс-премьер-министр украинского государства Юлия Тимошенко, военная эскалация, на которую может пойти Порошенко.

"Сегодня возможен как этот, так и другой сценарий: массированная фальсификация для "демократической победы" в условиях предвоенной информационной лихорадки", - выразил свое мнение сенатор.

Пушков также отметил, что украинский лидер в настоящее время "разыгрывает обе партии". Напомним, об отмене президентских выборов в Незалежной заговорили после инцидента в Черном море.