Россия внесла в Генассамблею ООН проект резолюции по поддержке ДРСМД

Россия внесла на рассмотрение Генассамблеи ООН проект резолюции по сохранению ДРСМД. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского постпредства при ООН Федор Стржижовский.

"Односторонние действия США по фактическому запуску не предусмотренной договором процедуры "приостановления" своего участия в нем ставят будущее ДРСМД под угрозу", - сказал он.

В российской делегации предлагают всем участникам соглашения исправно выполнять свои обязательства и разрешать возникающие вопросы с помощью предусмотренных в договоре механизмов.

Документ также призывает Кремль и Белый дом "продолжить консультации". Генассамблее ООН предлагается заявить, что любые шаги, подрывающие ДРСМД, подрывают и "мир во всем мире".

Напомним, ДРСМД запрещает разработку, производство и хранение баллистических ракет с дальностью полета от 500 до 5500 км, и дальнобойных крылатых ракет наземного базирования.