Россия внесла в Генассамблею ООН проект резолюции по поддержке ДРСМД
15 декабря 2018, 07:11 [ «Аргументы Недели» ]
Россия внесла на рассмотрение Генассамблеи ООН проект резолюции по сохранению ДРСМД. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского постпредства при ООН Федор Стржижовский.
"Односторонние действия США по фактическому запуску не предусмотренной договором процедуры "приостановления" своего участия в нем ставят будущее ДРСМД под угрозу", - сказал он.
В российской делегации предлагают всем участникам соглашения исправно выполнять свои обязательства и разрешать возникающие вопросы с помощью предусмотренных в договоре механизмов.
Документ также призывает Кремль и Белый дом "продолжить консультации". Генассамблее ООН предлагается заявить, что любые шаги, подрывающие ДРСМД, подрывают и "мир во всем мире".
Напомним, ДРСМД запрещает разработку, производство и хранение баллистических ракет с дальностью полета от 500 до 5500 км, и дальнобойных крылатых ракет наземного базирования.