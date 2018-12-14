Российский политолог объяснил неизбежность силового решения проблемы Украины

Россия сможет решить проблему Украины, реализующей враждебный Москве курс, только силовым путем. Соответствующее заявление в телевизионном эфире сделал Сергей Марков, отечественный политический эксперт.

Марков, выступая на одной из программ канала «Россия-1», отметил, что силовой вариант решения вопроса приведет к очень тяжелым последствиям для экономики РФ. Однако если руководство РФ не пойдет по этому пути, на территории Украины появятся американские ракеты, которые смогут достичь Москвы за считанные минуты. Согласно точке зрения, озвученной политологом, Россия столкнулась с выбором: трудная жизнь или гибель.

Ранее сегодня сообщалось, что в СМИ обозначили три признака, которые могут свидетельствовать о подготовке соседнего государства к скорому вооруженному конфликту с Российской Федерацией.