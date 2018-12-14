//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Галкин показал, как весело проводит время с детьми на санках
- Муж Полины Гагариной раскрыл секрет стройной фигуры певицы
- Нелли Кобзон раскритиковали за участие в празднике во время траура
- Дочь Ларисы Гузеевой Ольгу Бухарову положили в больницу
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Политика 13+
Российский политолог объяснил неизбежность силового решения проблемы Украины
14 декабря 2018, 15:46 [ «Аргументы Недели» ]
Россия сможет решить проблему Украины, реализующей враждебный Москве курс, только силовым путем. Соответствующее заявление в телевизионном эфире сделал Сергей Марков, отечественный политический эксперт.
Марков, выступая на одной из программ канала «Россия-1», отметил, что силовой вариант решения вопроса приведет к очень тяжелым последствиям для экономики РФ. Однако если руководство РФ не пойдет по этому пути, на территории Украины появятся американские ракеты, которые смогут достичь Москвы за считанные минуты. Согласно точке зрения, озвученной политологом, Россия столкнулась с выбором: трудная жизнь или гибель.
Ранее сегодня сообщалось, что в СМИ обозначили три признака, которые могут свидетельствовать о подготовке соседнего государства к скорому вооруженному конфликту с Российской Федерацией.
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Новости СМИ2
//В мире
Греческий журналист узнал у крымских таксистов правду о жизни в республике
//Политика
Российский политолог объяснил неизбежность силового решения проблемы Украины
//В мире
У здания Рады украинцы митингуют против "объединительного собора"
//Новости МирТесен
//В мире
Снявшийся с Порошенко десантник с шевроном СС на форме извинился
Нелли Кобзон раскритиковали за участие в празднике во время траура
//В мире
//Новости партнеров
//В мире
//Общество
Эксперт: Насильственные методы в семье можно только сократить
//Общество
Жителя Крыма посадили за попытку изнасилования несовершеннолетней падчерицы
//В мире
В центре Страсбурга впервые после теракта открылась рождественская ярмарка
//Новости СМИ2
//В мире
Воинские части ДНР приведены в боевую готовность из-за угрожающих сообщений ВСУ
Банк России повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта
//В мире
Бывший сотрудник Генштаба РФ указал предполагаемые места начала Третьей мировой
//Общество
//Общество
//Общество
Синоптики предупредили об укреплении мороза в Москве в будущее воскресенье
//В мире
Аналитик нашел обоснование для ввода войск РФ в Донбасс в случае агрессии ВСУ
//Общество
Стало известно, в каких регионах России граждане чаще всего умирают от рака
//Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации пенсионерам, как защититься от мошенников
Актриса Анастасия Макеева перед Новым годом сделала подтяжку лица
//В мире
Три признака подготовки Киева к развязыванию войны с Россией назвали в прессе
//В мире
Тимошенко объявила о готовности переговорить по ситуации в Донбассе с Путиным
//В мире
Живут же люди! Боливия – страна, победившая фастфуд и «купи меня» визуализация
Дом легендарного музыканта Пола Маккартни был ограблен в Лондоне
//Политика
Лукашенко заявил, что они с Путиным встретятся в ближайшее время
//В мире
Выложено пророчество о потере Украиной Закарпатья после поражения ВСУ в Донбассе