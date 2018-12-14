Лукашенко заявил, что они с Путиным встретятся в ближайшее время

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что в ближайшее время состоится его встреча с российским лидером Владимиром Путиным. Политик отметил, что данный контакт планировался уже давно.

Лукашенко подчеркнул, что в настоящий момент остались некоторые неразрешенные вопросы в сфере белорусско-российского взаимодействия. Глава Белоруссии рассчитывает на то, что в ближайшее время они с коллегой из РФ смогут обсудить все неоднозначные моменты, передает ТАСС.

Белорусский политик отметил, что существует обширный спектр тем, которые заслуживают особого внимания, в частности, торговые войны, новый виток гонки вооружений, рост экстремизма и многое другое.

Предполагается, что встреча Путина и Лукашенко состоится до конца года.