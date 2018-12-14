Владивосток назначен столицей Дальнего Востока

Столица Приморского края город Владивосток стал столицей Дальневосточного федерального округа.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о переносе столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток.

Идею перенести окружную столицу выдвинул ранее Олег Кожемяко после назначения его врио губернатора Приморского края. Кожемяков в качестве доводов привел информацию о наличии во Владивостоке развитой транспортной инфраструктуры и проведении в городе крупных международных мероприятий.

Несмотря на то, что губернатор Хабаровского края Сергей Фургал настаивал, что Хабаровск является не только крупнейшим городом Дальнего Востока, но и культурным и образовательным центром округа, глава государства поддержал инициативу Кожемяки.

10 декабря Владимир Путин дал резолюцию, и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что согласие главы государства будет реализовано в виде поручения.