Россия отметила 25 лет Конституции России. С одним из авторов текста действующего Основного закона, заслуженным юристом России, профессором Сергеем ШАХРАЕМ публикует интервью еженедельник "Аргументы недели".



Кто-то обвиняет разработчиков российской Конституции, что она - точная копия американской. Шахрай говорит, что даже запятой похожей в ней не найдёте. "Основную идею нашей Конституции в 1809 году придумал Михаил Михайлович

Сперанский, ещё при Александре I. Это выдающийся юрист, чиновник первой руки. Его перу принадлежат идея и конструкция Свода законов государства Российского. В 1809 году он решал нетривиальные задачи: как сделать так, чтобы первое лицо не мешало работать правительству, парламенту и губерниям. И Сперанский убрал царя из системы текущей власти".



Отвечая на вопрос, что было бы неплохо поменять в действующей Конституции, Сергей Шахрай предостерёг: "Нельзя становиться на эту логику. Губернаторы или чиновники проворовались, давайте менять Конституцию! Конституция может много, но не всё. Сегодня мы вступили в фазу, когда проявились старые российские болезни. Власть записана за одними, а фактически осуществляется другими. Мы в России частенько болеем раздвоением, параллелизмом, дублированием. У нас только один государственный пост, институт не раздваивается – это президент".



Шайхрай призывает к бдительности: если будут ходить ходоки с предложением записать в Конституцию вице-президента. "Помните Руцкого, помните Янаева? Раздвоение первого лица в России – это вообще конец страны", - подчёркивает юрист.



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