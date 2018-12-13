В Госдуме этого созыва рассмотрели более 2 тысяч законопроектов
13 декабря 2018, 15:00 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Большая работа была проведена благодаря взаимодействию с ЗСО Челябинской области.
Как уточнил председатель госдумы Вячеслав Володин, в предстоящее время парламентариям предстоит решить три главных задачи. Это совершенствование законотворческой деятельности, повышение эффективности работы парламентариев и контроль за реализацией законов.
По мнению парламентария от Южного Урала Владимира Бурматова, большую роль в подготовке проектов законов играют региональные законодательные собрания. Подробнее читайте на сайте газеты "Вечерний Челябинск".