Захарова о резолюции ЕП по «Северному потоку-2»: «На дрова будут переходить?»

Официальный российского МИД Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала опубликованную накануне резолюцию Европарламента с призывом остановить реализацию проекта "Северный поток-2".

По ее словам, выступать категорически против энергетического сотрудничества, диверсификации его, придания энергетическому взаимодействию современного характера - безумие для европейских стран.

"В определенных странах закрываются АЭС, при этом от российского газа также призывают отказаться. На дрова будут переходить?", - отметила она, добавив, что и за дровами придется "куда-то ходить".

Кроме того, по ее словам, к экономике, подобные этой декларации к энергетическим потребностям определенно не имеют никакого отношения: "Это явная политика", - подчеркнула Мария Захарова.