В МИД прокомментировали ситуацию с российскими биатлонистами в Австрии

РФ отреагирует на ситуацию с российскими биатлонистами, обвиняемыми в нарушении антидопинговых правил на Чемпионате мира в Австрии в 2017 году, если в ней обнаружится политический компонент.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Спикер назвала "диковатыми" сообщения о действиях австрийских полицейских. По ее словам, подобное отношение в Европе вызывает удивление.

По ее словам, в настоящий момент МИД не владеет всей информацией о ситуации, и воссоздать картину полностью невозможно, равно как и "говорить о политическом элементе или политическом характере" происходящего.

Кроме того, Захарова подчеркнула, что посольство России в Австрии также не получало какого-либо уведомления или запроса по указанной проблеме, передает в четверг ФБА "Экономика сегодня".