В МИД РФ заявили о планах Порошенко начать наступление в Донбассе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в четверг заявила журналистам, что Киев готовит провокацию в Донбассе на мариупольском направлении для организации наступления.

"В ближайшие дни Киев намерен, воспользовавшись режимом военного положения, организовать наступление с целью захвата территории Приазовья и выхода на границу с РФ", - сообщил Захарова.

По ее словам, для этого планируется задействовать сконцентрированную войсковую группировку. Захарова также отметила, что обострение ситуации президент Украины может использовать для отмены выборов.

Она напомнила, что только за первую неделю декабря наблюдатели ОБСЕ нашли вне установленных мест хранения 190 единиц тяжелого вооружения и техники, которые запрещены Минскими соглашениями.

Ранее замначальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что украинские силовики 14 декабря начнут масштабное наступление на мариупольском направлении, пишет "Свободная пресса".