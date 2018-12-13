Тереза Мэй сохранила пост премьера Великобритании

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сумела заручиться поддержкой парламентариев возглавляемой ею Консервативной партии, одержав верх в минувшем голосовании по вотуму доверия.

В среду утром было объявлено, что глава управляющего комитета партии Грэм Брэди получил необходимое количество писем парламентариев, и голосование по Терезе Мэй состоялось в тот же день.

Однопартийцы премьер-министра проголосовали за то, чтобы сохранить ей должность. "За" выступили 200 консерваторов, "против" проголосовали 117 парламентариев, сообщает издание The Guardian.

Глава британского правительства поблагодарила проголосовавших за поддержку, и подчеркнула, что в настоящее время перед Лондоном стоит первоочередная задача завершить процедуру выхода из состава ЕС.