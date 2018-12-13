Найден легкий способ быстро покончить с государственностью враждебной РФ Украины

Александр Бородай, бывший премьер-министр ДНР, рассказал, какие действия может предпринять Россия в ответ на враждебные шаги со стороны руководства Украины. По данному вопросу экс-глава правительства непризнанной республики высказался в разговоре с журналистами.

Бородай отметил, что Москва в состоянии «очень легко» покончить с государственностью Украины. Для этого, по словам бывшего премьера, России достаточно организовать энергетическую блокаду. В случае претворения в жизнь этого сценария «Украина закончится через месяц», заявил Александр Бородай в интервью «Свободной прессе».

В конце ноября украинские моряки устроили антироссийскую провокацию на Азове, что привело к новому обострению отношений между Москвой и Киевом. Ранее на текущей неделе сообщалось, что СМИ обозначили срок разгрома армии Украины в случае начала войны с РФ.