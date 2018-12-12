В Google объяснили, почему Трамп - «идиот»

Гендиректор компании Google Сундар Пичаи объяснил Конгрессу США, почему при запросе со словом "idiot" в результатах поиска выдается множество фотографий президента Америки Дональда Трампа.

Данный вопрос в адрес руководства Google прозвучал от демократа Зои Лофгрен во время слушаний в юридическом комитете среди членов палаты представителей Конгресса Соединенных штатов.

По словам Пичаи, поисковик лишь сопоставляет картинки в сети Интернет с ключевыми словами, учитывая более 200 факторов, среди которых значатся популярность, актуальность и новизна.

"И на основании этого мы стараемся отсортировать их и показать наилучшие результаты поиска для данного запроса", - рассказал гендиректор, отметив, что это не производится вручную.