Участие в работе Совета законодателей РФ

Спикер кубанского парламента Юрий Бурлачко участвует в работе Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании РФ.

Совет законодателей стартовал с семинара для руководителей законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ. Его открыли руководители палат российского парламента Валентина Матвиенко, Вячеслав Володин и первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

В рамках трехдневной рабочей программы Совета пройдет ряд мероприятий, в их числе торжественный прием по случаю 25-летия Конституции РФ, заседание Президиума Совета законодателей РФ и др.

Члены Совета обсудят актуальные социально-экономические вопросы на заседаниях комиссий, которые пройдут в Совете Федерации. Будет рассмотрен широкий круг тем, касающихся аграрно-продовольственной политики, местного самоуправления, природопользования, законодательного обеспечения национальной безопасности, налогового законодательства. Далее на пленарном заседании Совета законодателей парламентарии рассмотрят вопросы повестки, подведут итоги работы, наметят дальнейшие планы. В числе важнейших тем – реализация приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование детей», регулирование производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Совет законодателей РФ – совещательный и консультативный орган при палатах Федерального Собрания РФ. Он учрежден в мае 2012 года. Его возглавляют два сопредседателя, руководители палат российского парламента – Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин.

Задачи Совета – согласованное законодательное обеспечение реализации государственной политики в сфере разграничения полномочий по предметам ведения РФ и предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, совершенствования механизмов реализации контрольных полномочий Совета Федерации, Государственной Думы и законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ, организации их взаимодействия в законодательном процессе и обмена опытом парламентской деятельности.