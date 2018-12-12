Политолог объяснил заявление Порошенко о «войне»

Политолог, экономист Александр Дудчак прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко, который накануне назвал инцидент в Керченском проливе "войной" и "актом агрессии".

Как сообщает RT, по мнению эксперта, у лидера Украины "синдром навязчивых «объявлений»". Дудчак напомнил, что разговоры о войне Порошенко ведет с начала 2014 года и часто повторяется.

"Война идет, но не надо ее связывать с событиями в Керченском проливе. Война идет в Донбассе, ее ведут украинские власти со своим народом", - напомнил политолог в беседе с журналистами.

Впрочем, по его словам, люди, живущие сейчас на территории самопровозглашенных ЛНР и ДНР уже не считают себя гражданами Украины, в первую очередь, из-за политики киевских властей.