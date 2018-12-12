Роскомнадзор пригрозил заблокировать Google

Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что если Google будет игнорировать требования о фильтрации поисковой выдачи, то данный вопрос будет урегулирован на законодательном уровне. Роскомнадзор наказал Google

По его словам, для более жестких санкционных мер в отношении иностранных интернет-компаний, не исполняющих законы РФ, в частности, блокировки Google, российское законодательство может быть изменено.

Субботин уточнил, что в рамках действующего законодательства за отказ фильтровать выдачу ссылок на сайты, содержащие запрещенную информацию (суицид, терроризм, экстремизм и пр.), предусмотрен штраф.

Однако, Субботин допустил появление в законе "более сурового наказания" в виде блокировки ресурса: "У нас есть все возможности, чтобы этот вопрос урегулировать", - сказал замглавы ведомства.

Напомним, как ранее сообщали АН, Роскомнадзор уже оштрафовал Google на 500 тысяч рублей за неисполнение предписаний и отказ подключиться к реестру запрещенных ресурсов для их фильтрации.