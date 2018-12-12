Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал включение Аркадия Бабченко в список "Человек года-2018" по версии журнала Time. В издании считают, что Бабченко пострадал за правду.

Алексей Пушков полагает, что Бабченко можно считать только "Фейком года".

Напомним, российский журналист Аркадий Бабченко вместе со Службой безопасности Украины принял участие в инсценировке его убийства в Киеве. Тогда глава СБУ Василий Грицак пояснил, что это понадобилось для того, чтобы предотвратить реальное покушение на журналиста.

Российский политик Алексей прокомментировал в Тwitter: "«Тайм» объявил «Человеком года» убитого Хашогги, поместив его на обложку журнала, плюс группу пострадавших журналистов, в к-ую включил Бабченко. Выбор Хашогги логичен. Но вопрос: как среди них оказался Бабченко? Ведь он лежал в луже не своей, а свиной крови. Фейк года - точно".