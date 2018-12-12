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Захар Прилепин рассказал о культе Путина в парижском кафе
12 декабря 2018, 07:40 [ «Аргументы Недели» ]
Российский писатель Захар Прилепин, вернувшийся с Донбасса и получивший пост в МХАТ имени Горького, рассказал о посещении в Европе Франции и Италии и об отношении европейцев к русским и Владимиру Путину.
По словам Прилепина, в Париже простые люди восхищены российским лидером Владимиром Путиным и поддерживают его политику по сирийскому вопросу, - сообщает kp.ru. Российский писатель рассказал, как во французской столице во время посещения кафе к нему подошел парень, "такой весь француз, бородатый, официант". Узнал, что что Прилепин из России, сразу же сказал: "О! Путин". По словам Прилепина, француз высказал мнение, что "Путин все правильно делает в Сирии". Вокруг них собрались и остальные сотрудники. "Я понял, что тут чуть ли не культ Путина в парижском кафе", рассказал писатель в интервью "Комсомольской правде".
Прилепин отметил, что "таких внезапных встреч со сторонниками курса России было много". Он рассказал, что посетил и Италию, и "на встречах с европейцами всегда общались дружески". "Я сначала думал, что это политкорректность, но оказалось - солидарность. Думаю, недовольство собственной властью подстегивает их приязнь к России", - полагает Прилепин.
Захар Прилепин высказался по поводу обвинений в его адрес бывшим министром обороны самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Игорем Стрелковым. По словам Прилепина, слова Стрелкова - откровенная ложь.
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