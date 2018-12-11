В архивах немецкой разведки обнаружили удостоверение Путина

Немецкая газета Bild сообщила об обнаружении документа, удостоверяющего личность президента России Владимира Путина, в архивах бывшего Министерства государственной безопасности ГДР.

Документ обнаружили в архиве Дрезденского управления министерства госбезопасности. Российский лидер Владимир Путин, ранее служивший в КГБ, работал в Дрездене с 1985-го по 1990-ый годы.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов относительно удостоверения, посоветовал обратиться за подробными комментариями в Службу внешней разведки РФ.

"Могу предположить следующее: во времена Советского Союза, и КГБ и Штази были партнерскими службами, поэтому, наверное, нельзя исключать и такого обмена удостоверениями", - сказал он.