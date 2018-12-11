Холодная война 2.0: США vs Китай

Встреча Владимир Путина и Дональда Трампа так и не состоялась в Латинской Америке, хотя элиты по обе стороны Атлантики тешили себя надеждой на этот счет. В последний момент американский лидер "твитнул" отказ. Неужели мир стоит на пороге холодной войны 2.0? Как будет меняться архитектура G20 в связи с дальнейшей эскалацией торговых войн? Оценки, которые звучат из уст экспертов, неутешительны. Торговая война США и Китая уже обошлась мировой экономике в 0,5 процента глобального ВВП. В денежном выражении сумма внушительная - ни много ни мало 430 миллиардов долларов.

"Человекомерный" саммит

Политический ландшафт, сложившийся к саммиту G20, был вполне ожидаемым. Предпосылки того, что мы увидили на встрече лидеров "двадцатки" в Аргентине, были ясны и очевидны еще в Германии в прошлом году. "Финальный документ Гамбургской декларации уже давал тревожные сигналы и такое совпадение, что первая встреча шерп G20, которая состоялась в декабре прошлого года в Аргентине, была на следующий день после провальной 11-й конференции ВТО в Буэнос-Айресе", - говорит Наталья Стапран, директор департамента многостороннего экономического сотрудничества Министерства экономического развития РФ.

Все острые углы, которые были видны в Германии, аргентинцы предлагали сгладить. И у них это хорошо получилось. Поэтому мейнстримом аргентинского председательства в G20 стало достижение консенсуса относительно повестки и формулирование главной идеи в таком ключе: человек как центральная фигура мировой экономики. "И, действительно, правильно, что во всех торговых войнах, политических скандалах важно думать о том, что происходит с отдельно взятым человеком", - полагает Наталья Стапран. При этом аргентинцы предложили больше говорить о цифровизации, цифровом мире, о том, какие перспективы ожидают нас в контексте диджитализации.

В академических кругах уже появился новый термин: мир становится "человекомерным", то есть человекоцентричным. Идеи эпохи Возрождения о центральной фигуре человека обретают спустя сотни лет новый смысл в эру Всемирной паутины (но это, как говорится, палка "о двух концах" - IT-ресурсы, с одной стороны, дают больше свободы для общения и выражения личного мнения, с другой стороны, ужимают гражданские свободы, поскольку тот же Интернет может выступать как средство тотального контроля над личностью), доминирования транснациональных корпораций, осуществляющих свою деятельность под юрисдикцией разных государств (капиталу хорошо там, где "тихая гавань" и "штиль"), и передела геополитического влияния крупнейших экономик. Прошедший в Аргентине саммит лидеров "двадцати" впервые был направлен на то, чтобы понять, каким может быть "человекомерный" мир в эру цифровизации и нарастающих проблем глобального характера, таких как поддержка приемлемого качества жизни, доступ к основным ресурсам, развитие "умных" городов.

В долгах как в шелках

Согласно оценке Всемирного банка, совокупный долг государств, компаний и домохозяйств за первое полугодие 2018 года составил 318 процентов глобального ВВП или 247 трлн долларов - это максимальный исторический уровень. Только за последние 10 лет низких процентных ставок рост долга почти удвоился.

Масла в огонь подливает тот факт, что разворот кредитных циклов сейчас налицо. Высокодоходные облигации компаний в США, которые постоянно были вынуждены занимать (компании с высоким кредитным рейтингом), превратятся в мусорные, то есть дефолтные, и этот объем риска оценивается более чем в 100 миллиардов долларов. Это только в США, куда капиталы стекаются со всего света.

"Все эти саммиты происходят, когда уже кризис, война. Вспомним Тегеранскую конференцию, Ялтинскую конференцию, саммиты G20 2008-2009 годов, когда была достигнута точка преодоления кризиса и мир начал возвращение к нормальной жизни. В 2008 году объем мировой торговли упал на 68 процентов, трансграничные потоки капитала резко снизились после максимума 2007 года. Сейчас мы находимся в предкризисной ситуации. Мир стоит на пороге очень неприятных событий - долгового кризиса", - говорит Александр Лосев, член Общественного совета по внешней и оборонной политике.

Мировая торговля выросла в этом году на 3,9 процента, примерно так же как и мировая экономика. Рост объемов торговли обусловлен ростом мировой экономики и повышением в долларом выражении цен на сырье - нефть и металлы. Это компенсировало те самые 0,5 процента падения глобального ВВП из-за проблем между США и Китаем.

Пока доллар является основной валютой мировой торговли и расчетов, торговые войны не прекратятся. "Для того чтобы мировая торговля развивалась, необходимо, чтобы мир получал как можно больше долларов. Необходимо, чтобы у США был торговый дефицит со всем миром. Но эти доллары - кредитные деньги. Доллары эмитирует Федеральная резерная система и передает казначейству в обмен на долг. То есть чем больше будет расти мировая торговля, чем больше долларов будет поступать извне на внешний контур США, тем острее будет проблема долга самих Штатов", - поясняет Александр Лосев. И теперь американцы стоят перед дилеммой века: пожертвовать мировой торговлей, либо продолжать увеличивать долг при растущих ставках. Выбор будет сделан, скорее всего, в пользу первого варианта.

Регионализм против ВТО

На фоне эскалации торговых баталий все громче звучит призыв к необходимости реформирования ВТО. Об этом говорил и президент России Владимир Путин на полях саммита "двадцатки" в Аргентине. По мнению программного директора дискуссионного клуба "Валдай" Ярослава Лиссоволика, есть три ключевых фактора, определяющих дискурс реформирования ВТО.

Во-первых, это явные проблемы в рамках ВТО с органами урегулирования торговых споров. Разрешение торговых споров занимает подчас несколько лет, за это время действие ограничительных мер в полной мере дает политические дивиденды тем, кто запустил протекционистские меры. И сейчас практика урегулирования споров не дает должного отпора протекционизму.

Во-вторых, инклюзивность. Россия присоединялась к ВТО почти 20 лет. Есть другие примеры стран, которые очень долгое время присоединялись к этой организации. Поэтому речь идет о том, чтобы упростить процедуру вступления в ВТО для десятков стран, которые остаются вне рамок организации, хотя они в наибольшей степени нуждаются в такой интеграции.

И, в-третьих, ВТО бессильно по отношению к мировому регионализму. Расширение мирового регионализма, которое достигает масштаба мегарегионализма, ставит самый жирный знак вопроса по отношению к будущему организации. "Двадцатка" могла бы стать посредником между крупнейшими региональными интеграционными организациями и ВТО. Почему бы в рамках большой "двадцатки" G20 не организовать региональную "двадцатку" R20, которая объединяла бы крупнейшие региональные группировки?" - задается вопросом Ярослав Лиссоволик.

Опасность перекройки глобальной геополитической архитектуры кроется даже не в том, что мир на пороге холодной войны 2.0, только торговой между США и Китаем. Дело в том, что главными противниками США являются все же Япония и Евросоюз, потому что развитые страны поставляют на рынок продукцию с высокой добавленной стоимостью. Поднебесная же производит то же, что и американские корпорации руками китайцев. Так, Apple получает 97 процентов прибавочной стоимости от производства смартфонов в Китае. Это верные признаки того, что мир рассыпается на региональные блоки. В этой мозаике каждый будет сам за себя, где нужно выдерживать друг с другом конкуренцию, обостряющуюся как со стороны Запада, так и Юго-Восточной Азии.