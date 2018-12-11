Озвучено мнение украинцев о разрыве договора о дружбе с Россией

Один из украинских телеканалов в прямом эфире провел опрос зрителей и узнал, какому, по мнению жителей страны, будет выгодно прекращение действия Договора о дружбе между Россией и Украиной. Петр Порошенко подписал закон о прекращении договора о дружбе с РФ

Зрителям задавали вопрос: "Прекращение действия Договора о дружбе сработает на пользу Украины или на пользу России?". В студию позвонили свыше 10 тысяч человек, передает РИА Новости.

Согласно итоговым подсчетам, только 7% украинцев посчитали, что разрыв договора будет полезен их государству. Остальные 93% посчитали, что это будет выгодно российской стороне.