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Эксперты: «Отключив нас от SWIFT, американцы ударят по своим»
10 декабря 2018, 17:38 [ «Аргументы Недели» ]
Спецпред Госдепартамента США по Украине Курт Волкер потребовал от РФ освободить украинских моряков, арестованных в Керченском проливе 25 ноября, до Нового года или Рождества. По его словам, соединенные Штаты и их союзники изучают несколько вариантов, чтобы не допустить новых проявлений «одностороннего контроля» РФ в общих водах Азовского моря.
Политик, публицист и доктор экономических наук Михаил Делягин прокомментировал слова Волкера касательно отключения России от SWIFT, пишет ПолитПазл.
«Использование SWIFT критически значимо только для финансовых спекуляций, где вопрос доли секунды оказывается решающим. Если США это сделают, то у нас на время умрет весь спекулятивный сегмент валютного рынка, пока мы не запустим альтернативную систему», — объясняет он.
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