Месседж РФ от Порошенко: «Убирайтесь из Украины»

Президент Украины Петр Порошенко вновь дал интервью, в котором подчеркнул важность отправки кораблей Североатлантического альянса в акваторию Черного моря и послал "месседж" России. "Убирайтесь с Украины, мистер Путин": Порошенко ожидает помощи от США и НАТО

Ранее в интервью американскому телеканалу NBC глава Украины отметил, что ждет помощи от США и стран НАТО в свете недавних событий, произошедших в Керченском проливе, объяснив это глобальной безопасностью.

В интервью итальянской газете Corriere della Sera Порошенко заявил, что Западу нужно запретить судам РФ заходить в европейские порты и поддержать Украину в политической, экономической и военной областях.

Сегодня на своей странице в соцсети Twitter украинский лидер сделал публикацию видеозаписи интервью, в которой в очередной раз призывает отправить корабли стран НАТО в Черное море.

"Может обсуждаться вопрос, какие страны могут предоставить такие суда, но это должны быть страны НАТО, чтобы больше не позволить РФ действовать таким образом. Мой месседж РФ прост: «Убирайтесь из Украины»".