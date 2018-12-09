Месседж РФ от Порошенко: «Убирайтесь из Украины»
9 декабря 2018, 17:07 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Украины Петр Порошенко вновь дал интервью, в котором подчеркнул важность отправки кораблей Североатлантического альянса в акваторию Черного моря и послал "месседж" России.
Ранее в интервью американскому телеканалу NBC глава Украины отметил, что ждет помощи от США и стран НАТО в свете недавних событий, произошедших в Керченском проливе, объяснив это глобальной безопасностью.
В интервью итальянской газете Corriere della Sera Порошенко заявил, что Западу нужно запретить судам РФ заходить в европейские порты и поддержать Украину в политической, экономической и военной областях.
Сегодня на своей странице в соцсети Twitter украинский лидер сделал публикацию видеозаписи интервью, в которой в очередной раз призывает отправить корабли стран НАТО в Черное море.
"Может обсуждаться вопрос, какие страны могут предоставить такие суда, но это должны быть страны НАТО, чтобы больше не позволить РФ действовать таким образом. Мой месседж РФ прост: «Убирайтесь из Украины»".
Одним із можливих варіантів підтримки України може бути захід суден НАТО в Чорне море. Може обговорюватись питання, які країни можуть надати такі судна, але це мають бути країни НАТО аби більше не дозволити РФ діяти таким чином.— Петро Порошенко (@poroshenko) 9 декабря 2018 г.
Мій меседж до РФ простий: «Забирайтеся з України!» pic.twitter.com/mUHb4MzhId