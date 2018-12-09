Российские спецслужбы могут иметь прямое отношение к организации протестов и беспорядков во Франции. Об этом говорится в заявлении Службы безопасности Украины, опубликованном на Facebook.

В качестве доказательства СБУ опубликовала фото, на котором запечатлены два человека на фоне Триумфальной арки, стоящих в желтых жилетах, развернув флаг самопровозглашенной ДНР.

В сообщении Службы безопасности Украины указано, что Фабрис Сорлин и Ксавье Моро развернули флаг ДНР под кураторством российских силовиков и других влиятельных людей.

Кроме того, в СБ Украины полагают, что российские власти, очевидно, готовят провокации и в других странах ЕС, в частности, Бельгии, Германии, Испании, Болгарии и прочих.

"Международные границы не являются препоной для российской смешанной агрессии. Грязные методы Кремля разрушают европейскую стабильность, потому что он видит угрозу для себя", - подчеркнул глава СБУ Василий Грицак.



