СБУ "уличила" Россию в организации протестов во Франции
9 декабря 2018, 11:07 [ «Аргументы Недели» ]
Российские спецслужбы могут иметь прямое отношение к организации протестов и беспорядков во Франции. Об этом говорится в заявлении Службы безопасности Украины, опубликованном на Facebook.
В качестве доказательства СБУ опубликовала фото, на котором запечатлены два человека на фоне Триумфальной арки, стоящих в желтых жилетах, развернув флаг самопровозглашенной ДНР.
В сообщении Службы безопасности Украины указано, что Фабрис Сорлин и Ксавье Моро развернули флаг ДНР под кураторством российских силовиков и других влиятельных людей.
Кроме того, в СБ Украины полагают, что российские власти, очевидно, готовят провокации и в других странах ЕС, в частности, Бельгии, Германии, Испании, Болгарии и прочих.
"Международные границы не являются препоной для российской смешанной агрессии. Грязные методы Кремля разрушают европейскую стабильность, потому что он видит угрозу для себя", - подчеркнул глава СБУ Василий Грицак.