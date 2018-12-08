Володин предложил идею единого списка террористических организаций

Спикер Госдумы Вячеслав Володин внёс предложение о создании единого списка террористических организацией. Эта идея была озвучена на конференции спикеров парламентов Афганистана, Китая, Ирана, Пакистана, России и Турции по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия, проходящей в Тегеране.

"Нам необходимо иметь общее понимание того, что такое терроризм, должен быть единый список", - цитирует Володина RT.

Также он подчеркнул, что необходимо "лишить терроризм финансовой подпитки, которая зачастую идет от наркоторговли и транснациональной преступности". Особо важным спикер Госдумы считает налаживание сотрудничества среди мирового сообщества для прекращения распространения террористических или экстремистских идеологий.