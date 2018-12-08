Нарышкин призвал не верить басням: "российская разведка работает за рубежом"
8 декабря 2018, 19:08 [ «Аргументы Недели» ]
Директор Службы Внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин призвал россиян не верить басням и заверил, что российская разведка за рубежом работает. Нарышкин выступил с таким заявлением после появившихся сообщений о несостоятельности российской агентуры из-за "дела Скрипалей".
"Не верьте басням. Все хорошо. Народ России может быть спокоен", - цитирует директора СВР РИА Новости.
О раскрытии российских агентов 7 декабря объявил глава Службы безопасности информации Чехии Михал Коуделка. Это он заявил, что работа российской разведки в Чехии сейчас полностью парализована.