Советника Порошенко раскритиковали за язык

Советника президента Украины Петра Порошенко Юрия Бирюкова обвинили в позорном "неуважении к украинской нации". Причиной стало его недавнее выступление на одной из телевизионных передач.

Все дело в том, что свое выступление советник провел на русском языке. Депутат украинской Верховной рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук раскритиковал Бирюкова за это.

Народный избранник припомнил своему визави по дебатам лозунг Петра Порошенко, билборды с которым висят по всей Украине, и который он сам поддерживает - "Армия. Язык. Вера".

"Вы попросите своего шефа, чтобы на эфиры он отправлял людей, которые говорят на украинском языке. Вы подводите своего шефа, специально разговаривая здесь на русском", - заявил Мосийчук.



