ФСБ: артустановки на кораблях ВМС Украины были заряжены

Артиллерийские установки на катерах ВМСУ, задержанных при попытке нарушить госграницу РФ в Керченском проливе, были заряжены и готовы к бою, заявил глава СУ ФСБ России Михаил Шишов.

После нарушения границы экипажи украинских катеров привели свои артиллерийские установки в полную боеготовность. Они были расчехлены и направлены в сторону российских пограничных кораблей.

"Установки находились в заряженном и приведенном к бою состоянии, то есть снаряд находился в патроннике, электропитание было подключено", - приводит слова Шишова РИА Новости.

Кроме того, на кораблях обнаружили вооружение, которого на них быть не должно. В ходе осмотра были найдены вооружение и боеприпасы, заметно превышающие стандартный боекомплект.