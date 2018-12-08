ФСБ: артустановки на кораблях ВМС Украины были заряжены
8 декабря 2018, 13:15 [ «Аргументы Недели» ]
Артиллерийские установки на катерах ВМСУ, задержанных при попытке нарушить госграницу РФ в Керченском проливе, были заряжены и готовы к бою, заявил глава СУ ФСБ России Михаил Шишов.
После нарушения границы экипажи украинских катеров привели свои артиллерийские установки в полную боеготовность. Они были расчехлены и направлены в сторону российских пограничных кораблей.
"Установки находились в заряженном и приведенном к бою состоянии, то есть снаряд находился в патроннике, электропитание было подключено", - приводит слова Шишова РИА Новости.
Кроме того, на кораблях обнаружили вооружение, которого на них быть не должно. В ходе осмотра были найдены вооружение и боеприпасы, заметно превышающие стандартный боекомплект.