Премьер Греции попросил Путина подарить ему галстук

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас, принципиально отвергающий галстуки, пообещал непременно надеть неугодный аксессуар на следующие переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Однако, это будет возможно лишь в том случае, если российский лидер сделает ему такой подарок. Об этом греческий политик заявил на брифинге после переговоров с Владимиром Путиным в Москве.

"Это как петля на шее греческого народа. Но если Владимир Путин подарит галстук, то я его надену при следующей встрече", - ответил Ципрас на вопрос журналистов про отсутствие данного аксессуара.

"Договорились", - лаконично отреагировал президент РФ. Переговоры прошли в пятницу, 7 декабря. По итогам было подписано несколько важных документов. Информация опубликована на сайте Кремля.