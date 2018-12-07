Горбачев: мировое сообщество находится на пороге конфронтации

Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил о том, что мировое сообщество находится на пороге конфронтации.

Журнал Time опубликовал статью российского политика, в которой Горбачев рассказал, как ему удалось заложить основу для партнерских между Москвой и Вашингтоном в период перестройки.

Первый и единственный президент Советского Союза вспомнил, как на Мальтийском саммите 1989 года во время его встречи с бывшим президентом США Джорджем Бушем-старшем, «была подведена черта под холодной войной», - сообщает Газета.ру.

Горбачев отметил важность подписания Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДРСМД) в 1991 году. Политик подчеркнул, что возможный выход США из этого договора приведет к новой гонке вооружений.

«Результаты, имеющие историческое значение, в настоящее время под угрозой. Мир сейчас на грани новой конфронтации и новой гонки вооружений», — заключил Горбачев.