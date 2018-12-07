Путин назначил Валерия Лимаренко врио губернатора Сахалинской области

Президент России Владимир Путин 7 декабря назначил Валерия Лимаренко временно исполняющим обязанности губернатора Сахалинской области. Лимаренко ранее возглавлял подразделение госкорпорации "Росатом", отвечающее за строительство за рубежом АЭС по российским проектам.

Владимир Путин сегодня провёл встречу с Валерием Лимаренко, в ходе которой информировал о решении назначить его временно исполняющим обязанности главы региона. Указ президента о его назначении врио главы Сахалинской области опубликован на сайте Кремля.

Назначение связано с досрочным прекращением полномочий Олега Кожемяко, который ранее стал врио главы Приморского края.

Лимаренко будет исполнять обязанности главы региона до вступления в должность лица, избранного губернатором Сахалинской области.