Путин предложил странам ЕАЭС рассмотреть создание общей расчетной инфраструктуры

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета выступил с идеей разработки совместной программы научно-технического сотрудничества.

Глава России предложил создать единую общую расчетную инфраструктуру между РФ и странами Евразийского экономического союза: Арменией, Белоруссией, Казахстаном и Киргизией.

По словам российского лидера, это позволило бы повысить устойчивость национальных платежных систем, сделав их менее зависимыми от доллара и любой другой иностранной валюты.

"Это в прямом смысле слова повышение экономического суверенитета", - отметил Владимир Путин, добавив, что главной задачей является устойчивый экономический рост государств-членов ЕАЭС и повышение благосостояния граждан.