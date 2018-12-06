Путин отреагировал на ультиматум США по ДРСМД

США голословны в своих обвинениях в адрес Москвы, а поставленный российским властям ультиматум устарел. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя громкие заявления Майкла Помпео.

Российский лидер заявил, что Соединенные штаты не предоставили никаких доказательств нарушения Российской Федерацией договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Заявление господина Помпео несколько запоздало. Сначала все-таки американская сторона заявила о том, что она намерена выйти из договора, а потом начали искать обоснования, почему», - сказал Путин.

Напомним, ранее госсекретарь США Майк Помпео поставил ультиматум: если Москва в течение 2 месяцев не начнет вновь исполнять положения договора (ДРСМД), Вашингтон начнет процедуру выхода.